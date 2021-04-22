وزارة الخارجية تعلن إنشاء غرفة طوارئ لمتابعة الوضع الحالي في جمهورية التشاد عن كثب

ليبيا – أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية متابعتها ببالغ الاهتمام التطورات الجارية في جمهورية تشاد التي أدت إلى وفاة الرئيس إدريس ديبي.

وزارة الخارجية عبرت بحسب المكتب الإعلامي التابع لها عن عميق أسفها لهذا المصاب الجلل، مؤكدةً تطلعها إلى انتقال سلس وسلمي للسلطة دون إراقة دماء.

وطالبت الوزارة الجالية الليبية المتواجدة في تشاد بالتواصل مع السفارة الليبية في انجامينا، أو السفارة الليبية في جمهورية الكاميرون؛ لتوفير أية مساعدة ممكنة خلال هذه الأزمة.

وفي هذا الصدد، أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن إنشاء غرفة طوارئ لمتابعة الوضع عن كثب، متمنية للشعب التشادي الوصول إلى حل مستدام وأن يعم الأمن والاستقرار ربوع هذا البلد.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية