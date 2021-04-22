المنفي يتفق مع البرهان على التنسيق المستمر على أعلى مستوى بشأن الوضع في تشاد

ليبيا – أجرى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أمس الأربعاء اتصالًا هاتفيًا برئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.

الطرفان تبادلا وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للمجلس التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، مؤكدين على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين وأهمية تعزيزها.

كما هنأ الرئيس السوداني الرئيس بمناسبة توليه رئاسة المجلس الرئاسي، مؤكدًا دعم السودان للمجلس الرئاسي وحكومته.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول القضايا الإقليمية المختلفة ذات الإهتمام المشترك، مشددين على ضرورة مواصلة تعزيز التعاون الثنائي والإقليمي حفاظًا على السلم والأمن في المنطقة.

واتفق الجانبان على أهمية التواصل والتنسيق المستمر على أعلى مستوى بشأن الوضع في تشاد، مؤكدين عزمهم على مواصلة الجهود المشتركة بخصوص القضايا المصيرية.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية