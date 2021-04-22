ليبيا والسودان والنيجر يدعون الجهات الفاعلة في تشاد لضبط النفس

أعرب قادة كل من دولة ليبيا وجمهورية السودان وجمهورية النيجر اليوم الخميس، عن قلقهم العميق إزاء الأوضاع التي تشهدها جمهورية تشاد.

وأكد قادة الدول المذكورة في بيان مشترك لهم، عن أشادتهم بالدور الهام للرئيس الراحل إدريس ديبي في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، ومساهمته في مكافحة الجماعات الإرهابية، داعيا الأشقاء في تشاد إلى تغليب مصلحة البلاد وانتهاج الحوار والتحلي بروح المسؤولية حفاظا على الأمن والسلم في المنطقة.

كما دعا البيان، جميع الجهات الفاعلة إلى ممارسة ضبط النفس، مجددا الالتزام بضرورة الحفاظ على وحدة تشاد وسلامة أراضيها، داعيا في الوقت ذاته إلى إقامة حوار وطني بين الأطراف المختلفة في جمهورية تشاد، بعيد عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها.

ودعا البيان أيضا، مجلس السلم والأمن الأفريقي إلى ضرورة عقد جلسة طارئة لاتخاذ خطوات وتدابير من شأنها تخفيف التوتر والمساهمة في صون وتعزيز السلم والأمن واستقرار المنطقة.