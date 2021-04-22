شركة سرت للنفط والغاز : الأزمة المالية تنذر بتوقف العمليات بالشركة

سرت 21 إبريل 2021 (وال) وجـه رئيس مجلس الإدارة بشركة سرت للنفط والغاز، السيد مسعود “سليمان موسى”، رسالة عاجلة إلى السيد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، أحاطـه خلالها بعـدم قدرة الشركة على الاستمرار في عمليات تشغيـل الوحدات الإنتاجية، مما يضطر الشركـة إلى تخفيض الإنتاج وتوقفـه نهائيا، في غضون (72 ) ساعـة.

وارجع السبـب في اتخـاذ هذا القرار، إلى الوضع المالي الحرج جدا، الذي تمر به الشركة وعدم قدرة الشركة على الإيفاء بالتزاماتها التعاقدية أمام المقاولين، وتراكـم الديـون، ونقـص قطع الغيـار والزيـوت والمـواد الكيميائية، اللازمـة لعمليات التشغيـل.

رئيـس مجلـس الإدارة دعا في ختام رسالته المؤسسـة الوطنيـة للنفط، إلى مخاطبة الجهات المسؤولـة، لتوفير الميزانيات اللازمـة لاستمرار تشغيـل تلك الوحـدات.

الجـديــر بالذكر أن الشركـة تعاني وبشكل كبير من شح الميزانية التشغيلية والرأسمالية، التي لم يتم تسييلها منذ ما يزيد عن سبعــة أشهــر، مما ترتب عنه عجــز شديد في توفيــر قطع الغيار والمواد اللازمــة لاستمــرار الإنتــاج.

وفـي شـأن متصـل أفاد مدير إدارة الإنتاج المكلف السيد “إدريس أحمد إبراهيم”، بأن كمية الزيوت الخاصة بالعمليات التشغيلية للتوربينات الغازية، وضواغط الرفع الصناعي بالغاز بحقول الشركة، قاربت على النفاد مما ينذر بتوقف مفاجئ، إن لم يتم تدارك الأمر بتوفيرها عاجلا.(وال ـ سرت) س خ

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