المرعاش: تركيا تحاول الاستحواذ على الميزانية غير المسبوقة وحرمان بلدان الجوار الليبي منها

ليبيا – قال المحلل السياسي الليبي كامل المرعاش إن زيارة رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إلى ليبيا هي لجس النبض وإحراج رئيس حكومة الوحدة ووضعه في المحك العملي لمعرفة حقيقة نواياه، خصوصًا فيما يتعلق بخروج القوات التركية والمرتزقة السوريين، مشيرًا إلى أنها تعمل على توضيح حقيقة انفتاح حكومة الدبيبة على محيطها الإقليمي وعدم رضوخها للإملاءات التركية.

المرعاش وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أمس الأربعاء أضاف: “في هذه المرحلة تعيش الحكومة الليبية منافسة شرسة بين دول الإقليم للحصول على حصة في الميزانية غير المسبوقة في ليبيا، والتي تحاول تركيا الاستحواذ عليها وحرمان بلدان الجوار الليبي منها”.

وتابع: “أعتقد أن الدعوة التي وجهت إلى عبد الحميد الدبيبة لزيارة القاهرة للتوقيع على اتفاقيات تجسد النوايا الحقيقية للحكومة الليبية، ستكون الاختبار الأقوى لنوايا رئيس الوزراء الليبي”.

المرعاش أكد على استمرار مصر في مساندة دولة الجوار حتى تمر المرحلة الانتقالية بسلام إلى الانتخابات نهاية العام الجاري، مشيرًا إلى أن مصر منذ بداية الأزمة الليبية وهي منفتحة على كل الأطراف في ليبيا، وكانت تسعى خلال السنوات الماضية لإنهاء الأزمة عبر استقرار دائم.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية