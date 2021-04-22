انطلاق حملة التطعيم ضد كورونا في بلدية زوارة

انطلقت حملة التطعيمات ضد فيروس كورونا، اليوم الخميس، ببلدية زوارة بالمراكز الصحية الغربي والبركة.

حضر افتتاح الحملة، عميد البلدية حافظ جمعة بن ساسى ومدير المركز الوطني لمكافحة الامراض بالمنطقة ومدير الخدمات الصحية ومدراء مراكز التطعيم.

وقال بيان صادر عن البلدية: “هذه المرحلة، المستهدفين فيها كبار السن من عمر سبعين سنه فما فوق كما يوجد بالمراكز الصحية فريق يعمل للوصول الى الحالات التي تعاني من إعاقات ولا تستطيع الوصول للمراكز الصحية”.

وأضاف البيان “لا يمكن إعطاء التطعيم دون التسجيل في المنظومة لذلك بادر بالتسجيل في منظومة التطعيم للحصول على القاح المضاد لفيروس كورونا”.