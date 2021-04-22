المهدوي: الوضع في تشاد قنبلة موقوتة على الحدود الجنوبية الليبية

بوابة إفريقيا الإخبارية/ همسة يونس (خاص) |

22 April, 2021

وصف الأكاديمي والمحلل السياسي أحمد المهدوي، الوضع في تشاد بأنه بمثابة “قنبلة موقوتة” على الحدود الجنوبية الليبية.

وقال المهدوي في تصريح خاص لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية”، إن تصاعد وتيرة القتال في تشاد هو اخر ما كان يحتاجه الليبيين، خصوصا وأن ليبيا تبحث عن نوع من الاستقرار، وكما يعلم الجميع أن قوات المعارضة التشادية كانت تتخذ من الجنوب الليبي تمركز لعملياتها ضد تشاد إضافة إلى أن هذه الجماعات تلقت دعم مباشر وغير مباشر من مليشيات الوفاق وتركيا لأنها كانت ضمن قواتها في الحرب ضد الجيش الليبي”، بحسب تعبيره.

ورأى المهدوي، أن هذه الأوضاع ستسمح بتوفير ممرات أمنة للحركات الإرهابية للمرور والتسلل من وإلى ليبيا لدول الجوار مثل بوكو حرام، والقاعدة، وداعش، مشيرا إلى أن هذه الجماعات تستثمر الحروب لصالحها في عمليات نقل وتهريب السلاح والمرتزقة إضافة لتهريب الوقود والسلع.

وتوقع المهدوي، قيام عمليات إرهابية لتنظيم داعش في سبها والجفرة وغيرها من المدن الليبية خلال الأيام المقبلة، مشددا على ضرورة أن تعمل حكومة الوحدة الوطنية وبسرعة على دعم اللجنة العسكرية ودعم توحيد المؤسسة العسكرية وإرسال قوات لحماية وتأمين الحدود الجنوبية.

وقال المهدوي: “نعتقد بأن الدعم الذي تحصلت عليه قوات المعارضة قدم بشكل غير مباشر من تركيا، خصوصا أن هذه القوات كانت تقاتل مع الوفاق وهو ما يشكل خطر أن تنشئ تركيا قاعدة لها شمال تشاد وتهدد أمن الجنوب بشكل عام، والجنوب الشرقي بشكل خاص، وهذا يأتي ضمن مساعي تركيا للسيطرة على منابع النفط والضغط على القيادة العامة والبرلمان”.