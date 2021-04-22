محلل اقتصادي: من الطبيعي والمنطقي رفض الميزانية كونها مليئة بالأخطاء الفنية والقانونية

ليبيا – قال المحلل الاقتصادي مختار الجديد إن ميزانية مُعدّة على عجل مليئة بالأخطاء الفنية والقانونية وبأرقام مبالغ فيها لحكومة مناط بها مهام محددة بآجال محددة من المنطقي والطبيعي أن ترفض.

الجديد اعتبر في تصريح لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أن الميزانية تحتاج إلى التخفيض، وأيضًا إلى تعديل الكثير من النصوص القانونية التي تتعارض مع القانون المالي للدولة، ومع قانون الدين العام وقانون التخطيط.

وأثنى على موقف مجلس النواب الرافض لمقترح الميزانية، قائلًا: “حسنًا فعل مجلس النواب برفضها”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية