تقرير إخباري يسلط الضوء على سبل النهوض بواقع زراعة الزيتون في ليبيا

ليبيا – كشف تقرير إخباري عن لقاءات جمعت باحثين من ليبيا وإسبانيا لتحديد وتوصيف الأصناف الواعدة من أشجار الزيتون المزروعة في الأراضي الليبية.

التقرير الذي أعدته نشرة “أوقات زيت الزيتون” الأميريكية وتابعته وترجمته صحيفة المرصد، أكد عقد اللقاءات في إقليم الأندلس وجامعة قرطبة والعاصمة الإسبانية مدريد، ناقلًا عن الباحث الرائد في مشروع بصمات الزيتون الليبي بمركز أبحاث التكنولوجيا الحيوية عادل المغربي رأيه عن الأمر.

وقال المغربي: “يتمثل أحد أهدافنا في التحقق من الملامح الجينية للأشجار التي تنمو هنا، ورسم خريطة لأكثر الأصناف إثارة للاهتمام لزراعة الزيتون في العاصمة طرابلس، وتم تكاثر معظمها خلال الاستعمار الإيطالي للفترة الممتدة بين العامين 1911 و1943”.

وأضاف بالقول: “قبل 15 عامًا تقريبًا وجدنا بعض الأشجار التي تحمل زيتونًا أبيض على بعد نحو 20 كيلومترًا شرق العاصمة طرابلس، وهذا هو صنف (طرابلس) ونحن نعمل مع زملائنا بجامعة قرطبة للتحقيق في أصله الجيني”، فيما أشار التقرير لمحادثات للمجلس الدولي للزيتون وسلطات ليبيا بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وبحسب التقرير ناقش الجانبان إضافة صنف “طرابلس” إلى الكتيب العالمي لأصناف الزيتون الصادر عن المجلس الدولي للزيتون، مبينًا أن من بين الحاضرين للمحادثات إيناس الحضيري رئيس قسم الهندسة الوراثية في مركز أبحاث التكنولوجيا الحيوية.

ونقل التقرير عن الحضيري قولها: إن الوفد الليبي يعمل مع المجلس الدولي للزيتون لإضافة الأصناف الليبية الأكثر إثارة للاهتمام إلى بنك الأصول الوراثية للزيتون، كجزء من مشروع أصناف الزيتون الحقيقية 2 مضيفة بالقول: “نحن نعمل على مذكرة تفاهم مع جامعة قرطبة التي قد تسمح لنا بإجراء تحقيق وراثي في أصنافنا”.

وأضافت الحضيري قائلة: “السعي يشمل تدريب طلابنا وخبرائنا في جميع مجالات إكثار الزيتون وزراعته وتحسين الإنتاج في البساتين الليبية”، فيما أشار الباحث في قسم زراعة الأنسجة النباتية في المركز محمد أبو سنينة إلى أخذ العلماء الليبيين بالفعل عينات حمض نووي من أصناف زيتون محلية وأرسالها لخبراء إسبان.

وأضاف قائلًا: “لدينا أكثر من 40 نمطًا وراثيًا للأصناف، وبينما جاءت بعضها من إيطاليا فإن معظم بساتيننا هنا تكيفت مع طقسنا الجاف، إذ يبلغ عمر بعض الأشجار أكثر من 100 عام”. فيما أوضح التقرير أن من أهم اهتمامات الباحثين اكتشاف أصل صنف “طرابلس”.

وأضاف التقرير: إن صنف “طرابلس” ينتج زيتونًا أبيض مشابها لصنف “ليوكوكاربا” الإيطالي الجنوبي النادر جدًا، ناقلًا عن الباحثين تأكيدهم أن الأشجار تزدهر في مناخ ليبيا الحار والجاف، فيما يعتزم العلماء في المركز تحديد ما إذا كان زيتون طرابلس هو طفرة أو نوع مختلف وأفضل طريقة لتطعيم أشجاره.

ووفقًا للتقرير يتمثل أحد أكبر التحديات التي تواجه مزارعي الزيتون في ليبيا بالعثور على أصناف قادرة على تحمل انخفاض مستويات هطول الأمطار التي تتلقاها البلاد، فحتى المناطق الشمالية الأكثر رطوبة من البلاد تتلقى ما يزيد قليلًا عن 250 إلى 300 ملمتر من الأمطار في كل عام.

وأوضح أبو سنينة قائلًا: “في هذا الصدد يجب أن نعتمد على العديد من الأصناف التي أظهرت مرونة قوية في مواجهة الظروف المناخية القاسية بمرور الوقت”، فيما أكد التقرير أن ليبيا أنتجت 16 ألفًا و500 طن من زيت الزيتون في الموسم الزراعي 2020/2021 وفقًا لبيانات المجلس الدولي للزيتون.

ونقل التقرير عن الخبراء تأكيدهم إمكانية تحسين هذه الإنتاجية من خلال تحسين تقنيات الزراعة واختيار الأصناف المناسبة فيما أكدت الحضيري بالقول: “مع نظرائنا الإسبان نأمل في تحديد الأصناف المستنبتة التي تتفاعل بشكل أفضل مع مناخنا”.

واختتمت تصريحاتها قائلة: “هذه الأصناف المأمول تحديدها تعد من أكثر الأصناف التجارية إثارة للاهتمام وكيفية تعظيم محاصيلها وربما نقترح على المزارعين كيف وأين يمكنهم الاستثمار في بساتين الزيتون الجديدة”، فيما أشار التقرير إلى ما يتأمله المسؤولون في ليبيا من التعاون مع المجلس الدولي للزيتون.

وبين التقرير أن المأمول من هذا التعاون المتجدد هو الاعتراف الرسمي في نهاية المطاف بمختبرات التحليل الكيميائي والحسي الليبية، فضلًا عن آمال في زيادة التعاون مع بعض جيران ليبيا بما في ذلك تونس والجزائر والمغرب لتعزيز إنتاج زيت الزيتون في جميع أنحاء شمال إفريقيا.

ترجمة المرصد – خاص

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