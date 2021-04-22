قرار أوروبي يرفع اسم عائشة القذافي من قائمة العقوبات الأوروبية

ليبيا- قررت المحكمة الأوروبية سحب اسم عائشة إبنة العقيد الراحل معمر القذافي من قائمة العقوبات التي فرضتها في العام 2011؛ لأنها لم تعد تمثل ما وصفته بـ”تهديد للسلم والأمن الدوليين” في المنطقة.

وأكدت المحكمة بحسب ما جاء في وكالة الأنباء الفرنسية وطالعته صحيفة المرصد على لسان متحدث باسم الخارجية الأوروبية أن عائشة القذافي لم تعد مقيمة في ليبيا منذ سنوات، وأن ملفها لا يظهر أي مشاركة في الحياة السياسية، مبينًا أن مجلس الاتحاد الأوروبي سيحلل بعناية قرار المحكمة وسيقرر كيفية المضي قدمًا فيه.

وأوضح المتحدث أن الإدراج سيظل ساري المفعول على الأقل حتى انتهاء فترة الاستئناف المحتملة للمجلس ومدتها شهران، مؤكدًا أن العقوبات تتضمن حظر دخول أراضي الاتحاد الأوروبي أو عبورها، وتجميد الأصول التي يتم توفيرها للشعب الليبي واستخدامها لمصلحته.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية