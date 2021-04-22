قادة ليبيا والسودان والنيجر: ندعو الأشقاء في تشاد إلى تغليب مصلحة بلادهم والتحلي بروح المسؤولية

ليبيا – أصدر قادة كل من دولة ليبيا وجمهورية السودان وجمهورية النيجر اليوم الخميس بيانًا مشتركًا حول الوضع في جمهورية تشاد.

قادة الدول المذكورة أعربوا في بيانهم الذي تلقت المرصد نسخة منه عن قلقهم العميق إزاء الأوضاع التي تشهدها جمهورية تشاد.

وأشاد قادة الدول بالدور المهم للرئيس الراحل إدريس ديبي في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطق،ة ومساهمته في مكافحة الجماعات الإرهابية.

ودعا القادة الأشقاء في تشاد إلى تغليب مصلحة البلاد وانتهاج الحوار والتحلي بروح المسؤولية حفاظًا على الأمن والسلم في المنطقة، داعيًا جميع الجهات الفاعلة إلى ممارسة ضبط النفس، مجددين الالتزام بضرورة الحفاظ على وحدة تشاد وسلامة أراضيها.

كما دعا البيان لإقامة حوار وطني بين الأطراف المختلفة في جمهورية تشاد بعيدًا عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها.

وجدد البيان حرصه على تكاثف الجهود لدعم التعاون الأمني ومراقبة الحدود المشتركة وتوطيد السلام والاستقرار وحسن الجوار، داعيًا في هذا الخصوص إلى تفعيل اتفاق تعزيز التعاون في مجال أمن ومراقية الحدود المشاركة بين ليبيا وجمهورية السودان وتشاد والنيجر الموقع في انجمينا بتاريخ 31 مايو 2018.

ودعا البيان مجلس السلام والأمن الأفريض (psC) إلى ضرورة عقد جلسة طارئة لاتخاذ خطوات وتدابير من شأنها تخفيف التوتر والمساهمة في صون وتعزيز السلم والأمن واستقرار المنطقة.

قادة الدول أكدوا على ضرورة مواصلة التعاون الوثيق بين الدول الثلاث لتعزيز مكافحة الإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية