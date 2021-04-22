البعثة الأممية تعرب عن قلقها إزاء توقف إنتاج النفط بميناء الحريقة

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن قلقها بشأن توقف إنتاج النفط مؤخراً في ميناء الحريقة، ومؤشرات احتمالية وجود عمليات إغلاق أخرى وشيكة.

وقالت البعثة الأممية في بيان أصدرته اليوم الخميس، “يبقى استمرار إنتاج النفط وكذلك الحفاظ على استقلال وحيادية المؤسسة الوطنية للنفط ركيزة أساسية وحيوية للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في ليبيا، ويتعين على جميع الأطراف أن تضمن بقاء المؤسسة الوطنية للنفط مؤسسة مستقلة وتكنوقراطية تمتلك ما يكفي من الموارد وأن تضمن تحقيق إدارة شفافة وعادلة للموارد وذلك على النحو المنصوص عليه في خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي بغية مكافحة الفساد، وهذا أمر بالغ الأهمية بالنسبة للحكومة المطالبة بتحسين تقديم الخدمات الأساسية للشعب الليبي”.

وأشارت البعثة إلى أن ليبيا خرجت للتو من نزاع كلفها الكثير، وأن هناك العديد من الاحتياجات الملحة التي يتعين تلبيتها لتحسين نوعية حياة الليبيين في جميع أنحاء البلاد.