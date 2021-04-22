في اجتماع ثلاثي.. تركيا والولايات المتحدة والناتو يبحثون تطورات الأوضاع في ليبيا

استعرض اجتماع ثلاثي بين كل من تركيا وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، والولايات المتحدة تطورات الأوضاع في ليبيا، حيث التقى وزير دفاع تركيا، خلوصي أكار، في إسطنبول مساء أول أمس، بقائد القوات المشتركة لحف الناتو، الأدميرال روبرت بورك، والسفير الأميركي في أنقرة ديفيد ساترفيلد، بحضور قائد قوات البحرية التركية الأدميرال عدنان أوزبال، بحسب وزارة الدفاع التركية على «تويتر».

واستغرق اللقاء 3 ساعات، وناقش الدور العسكري لتركيا في ليبيا، وآلية الحصول على الدعم تحت مظلة الناتو بموافقة الولايات المتحدة، وتحويل جزء من ميناء مصراته، حيث توجد القوات التركية في قاعدة مصراتة البحرية، إلى قاعدة إمداد لوجيستي بإشراف البحرية التركية، مع مشاركة رمزية للولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا. حسبما أفادت وسائل إعلام تركية.

وأضافت المصادر أنه تم بحث توسيع برامج التدريب العسكرية التركية للقوات الليبية، بما يتوافق مع احتياجات الناتو في مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى تفاهمات تركية – أميركية بشأن ليبيا، تقضي بإجراء الطرفين مسحاً جوياً دائماً، تتولى بموجبه طائرات تركية مسيرة القيام به، بالتنسيق مع الناتو لمراقبة أي تحركات عسكرية، وسحب تركيا المرتزقة السوريين التابعين لها من ليبيا في غضون 4 أسابيع، اعتباراً من بداية أبريل الحالي، وهو ما لم يتضح التزام تركيا به بعد. كما ذكرت التقارير أن واشنطن لم تبد معارضة لوجود عناصر من المستشارين العسكريين والقوات التركية في ليبيا.