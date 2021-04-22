بيان مشترك لـ”ليبيا والسودان والنيجر” حول الأوضاع في تشاد

أصدرت كل من ليبيا السودان والنيجر، بياناً مشتركاً حول الوضع في تشاد، أكدوا فيه متابعتهم باهتمام بالغ تطورات الأحداث هناك.

وأشاد البيان المشترك، بالدور الهام للرئيس الراحل ادريس دبي في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة ومساهمته في مكافحة الجماعات الإرهابية.

ودعا البيان، إلى تغليب مصلحة البلاد وانتهاج الحوار والتحلي بروح المسؤولية حفاظا على الأمن والسلم في المنطقة ” مجددين التزامهم بالحفاظ على وحدة تشاد وسلامة أراضيها.

كما دعا قادة ليبيا والسودان والنيجر إلى اقامة حوار وطني بين الاطراف المختلفة في جمهورية تشاد بعيدا عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها.

وجدد قادة الدول الثلاث، حرصهم على تكثيف الجهود لدعم التعاون الأمني ومراقبة الحدود المشتركة وتوطيد السلام والاستقرار وحسن الجوار وإلى تفعيل اتفاق تعزيز التعاون في

كما دعا القادة الافارقة مجلس السلم والامن الافريقي إلى ضرورة عقد جلسة طارئة لاتخاذ خطوات وتدابير من شأنها تخفيف التوتر في المنطقة، بحسب مانقلته وكالة الأنباء الليبية “وال”.

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