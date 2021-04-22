دغيم: على «الدبيبة» تشكيل لجنة تعويضات لمنازل المتضررين ببنغازي أسوة بجنوب طرابلس

طالب عضو مجلس النواب عن مدينة بنغازي، زياد دغيم، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، بتشكيل لجنة تعويضات منازل المتضررين بمدينة بنغازي منذ سنة 2014.

وقال دغيم في تصريح خاص لـ«الساعة 24»: “يجب إدراج ذلك بالميزانية أسوة بجنوب طرابلس”.

وأضاف “الاتفاق السياسي منذ 2015 ينص على هيئة لإعادة الإعمار لهذه المدينة بالذات وما حصل فيها”.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، قد قام أمس الأربعاء، بجولة تفقدية لجنوب العاصمة طرابلس، للوقوف على الأضرار والمساكن المدمرة.

ورافق الدبيبة كل من وزير المواصلات والإسكان والمرافق ووزير الحكم المحلي، بالإضافة إلى وزير الدولة لشؤون الرئيس، وعميد المجلس البلدي عين زارة، ورئيس شركة الخدمات العامة.

والتقى رئيس الحكومة خلال الجولة، بأهالي المناطق المتضررة، حيث استمع إلى احتياجاتهم ومطالب العودة إلى مساكنهم.

وأوضح الدبيبة خلال الجولة أنه سيتم إنشاء صندوق مالي مخصص لدعم عودة السكان إلى منازلهم.