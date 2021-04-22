البعثة الأممية «قلقة» من توقف إنتاج النفط بمرسى «الحريقة»

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الخميس، عن «قلقها» بشأن توقف إنتاج النفط أخيرًا في مرسى «الحريقة» وإزاء «ما يشير إلى احتمال أن تكون هناك عمليات إغلاق أخرى وشيكة».

وأكدت البعثة في بيان، أن استمرار إنتاج النفط وكذلك الحفاظ على استقلال وحيادية المؤسسة الوطنية للنفط يبقيان «ركيزة أساسية وحيوية للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في ليبيا».

وشددت على ضرورة أن تضمن جميع الأطراف بقاء المؤسسة الوطنية للنفط «مؤسسة مستقلة وتكنوقراطية» تمتلك ما يكفي من الموارد وأن تضمن تحقيق إدارة شفافة وعادلة للموارد وذلك على النحو المنصوص عليه في خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي بغية مكافحة الفساد.

قالت البعثة: «هذا أمر بالغ الأهمية بالنسبة للحكومة المطالبة بتحسين تقديم الخدمات الأساسية للشعب الليبي»، وأضافت: «ليبيا قد خرجت للتو من نزاع كلفها الكثير، وهناك عديد الاحتياجات الملحة التي يتعين تلبيتها لتحسين نوعية حياة الليبيين في جميع أنحاء البلاد».

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