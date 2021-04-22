الخدمات الصحية الكفرة تستلم لقاح كورونا 

أخبار ليبيا24

أعلنت الخدمات الصحية الكُفــرة اليوم الخميس استلام التطعيمات والمستلزمات الطبية الخاصة بحملة التطعيم ضد فيروس كورونا.

وأضافت الخدمات الصحية الكفرة أن الحملة ستنطلق ابتداء من صباح يوم الأحد القادم بمراكز الريفي أحويج (الجوف المركز)، عيادة ليبيا المجمعة ( حي الشـورى).

وأشارت الخدمات الصحية الكُفــرة إلى أنها استلمت لقاح أسترازينيكا AstraZeneca وكمامات ومطهرات وبطاقات التطعيم.

وأوضحت الخدمات الصحية أنه سيتم الشروع في توزيعها على مراكز التطعيم لانطلاق الحملة ضد فيروس كورونا.