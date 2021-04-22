بعد يوم من اجتماعه مع الناتو.. وزير دفاع تركيا يلتقي «الحداد» في أنقرة

استقبل وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الفريق أول محمد الحداد، -المعين من قبل رئيس المجلس الرئاسي السابق فائز السراج رئيساً للأركان العامة بـ«الجيش الليبي»-، في العاصمة التركية أنقرة.

وحضر حفل الاستقبال، رئيس الأركان العامة التركي الجنرال يسار جولر.

ولم تكشف وزارة الدفاع التركية، أي تفاصيل حول زيارة الحداد إلى تركيا.

وكان اجتماع ثلاثي بين كل من تركيا وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، والولايات المتحدة، قد استعرض أمس الأربعاء، تطورات الأوضاع في ليبيا، حيث التقى وزير دفاع تركيا، خلوصي أكار، في إسطنبول مساء أول أمس، بقائد القوات المشتركة لحف الناتو، الأدميرال روبرت بورك، والسفير الأميركي في أنقرة ديفيد ساترفيلد، بحضور قائد قوات البحرية التركية الأدميرال عدنان أوزبال، بحسب وزارة الدفاع التركية على «تويتر».

واستغرق اللقاء 3 ساعات، وناقش الدور العسكري لتركيا في ليبيا، وآلية الحصول على الدعم تحت مظلة الناتو بموافقة الولايات المتحدة، وتحويل جزء من ميناء مصراته، حيث توجد القوات التركية في قاعدة مصراتة البحرية، إلى قاعدة إمداد لوجيستي بإشراف البحرية التركية، مع مشاركة رمزية للولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا. حسبما أفادت وسائل إعلام تركية.