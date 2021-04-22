لجنة المتابعة الدولية تدعو النواب لتقديم قانون الانتخاب قبل يوليو القادم

يتواصل الضغط على مجلس النواب للإسراع بإيجاد قاعدة دستورية تسمح لمفوضية الانتخابات بإجراء الاستحقاق الانتخابي في الرابع والعشرين من ديسمبر، وهو ما دعت إليه لجنة المتابعة الدولية في بيانها أمس، حاثة على أن لا يتجاوز ذلك الأول من يوليو.

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