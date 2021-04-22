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لجنة المتابعة الدولية تدعو النواب لتقديم قانون الانتخاب قبل يوليو القادم

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

يتواصل الضغط على مجلس النواب للإسراع بإيجاد قاعدة دستورية تسمح لمفوضية الانتخابات بإجراء الاستحقاق الانتخابي في الرابع والعشرين من ديسمبر، وهو ما دعت إليه لجنة المتابعة الدولية في بيانها أمس، حاثة على أن لا يتجاوز ذلك الأول من يوليو.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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