ليبيا الان

دي مايو يستقبل نظيرته نجلاء المنقوش في روما

تم النشر منذُ 43 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت وزارة الخارجية الايطالية، أن الوزير لويجي دي مايو سيلتقي اليوم نظيرته في حكومة الوحدة الوطنية الليبية نجلاء المنقوش، بمقر الوزارة قصر فارنيسينا بالعاصمة روما.

وبحسب وكالة آكي الإيطالية، فإن زيارة المنقوش إلى روما، ستشمل اجتماعات مع وزير الدفاع لورينزو غويريني ووزيرة الداخلية لوتشانا لامورجيزي، هي أول زيارة لمسؤول في حكومة الوحدة الليبية إلى إيطاليا.

وفي وقت سابق، أشار دي مايو في تصريحات سابقة إلى أهمية الدور الأمريكي لتحقيق هدف انسحاب القوات الاجنبية والمرتزقة من ليبيا والذي يعتبر من أهم التحديات التي تواجهها الحكومة الجديدة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك