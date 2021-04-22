دي مايو يستقبل نظيرته نجلاء المنقوش في روما

أعلنت وزارة الخارجية الايطالية، أن الوزير لويجي دي مايو سيلتقي اليوم نظيرته في حكومة الوحدة الوطنية الليبية نجلاء المنقوش، بمقر الوزارة قصر فارنيسينا بالعاصمة روما.

وبحسب وكالة آكي الإيطالية، فإن زيارة المنقوش إلى روما، ستشمل اجتماعات مع وزير الدفاع لورينزو غويريني ووزيرة الداخلية لوتشانا لامورجيزي، هي أول زيارة لمسؤول في حكومة الوحدة الليبية إلى إيطاليا.

وفي وقت سابق، أشار دي مايو في تصريحات سابقة إلى أهمية الدور الأمريكي لتحقيق هدف انسحاب القوات الاجنبية والمرتزقة من ليبيا والذي يعتبر من أهم التحديات التي تواجهها الحكومة الجديدة.

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