طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الخميس 22 أبريل

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الخميس 22 ابريل 2021.

وبحسب الملخص العام للنشرة فإن الاجواء تشهد طقس متقلب علي أغلب مناطق ليبيا مصحوب بارتفاع في درجات الحرارة وتنخفض يوم الغد على الشمال الغربي مع رياح نشطة وتكاثر للسحب على بعض مناطق الوسط والجنوب الغربي.

رأس أجدير -سرت -سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

•الطقس: السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا خاصة على سرت ومصراته.

•الرياح : جنوبية شرقية نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار خاصة صباح هذا اليوم تتحول يوم الغد على أغلب المناطق إلى شمالية غربية فشمالية معتدلة إلى نشطة أحيانا.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (30 – 36) مْ وتسجل انخفاض يوم الغد على معظم المناطق.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

•الطقس: السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا.

•الرياح: جنوبية شرقية نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار بينما تكون هذا اليوم شمالية شرقية معتدلة على طبرق والجغبوب.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (30 – 35) مْ ولا تتجاوز اليوم (25) مْ على طبرق ومرتفعات الجبل الأخضر.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

•الطقس: السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر احيانا.

•الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (30- 38) مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:-

•الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.

•الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة احيانا مثيرة للأتربة والرمال.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (33 – 39) مْ.

غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (19:40)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:28)

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