وزير الداخلية يؤكد أهمية التعاون مع ألمانيا في ملف الانتخابات

أكد وزير الداخلية عميد خالد مازن خلال لقائه سفير ألمانيا لدى ليبيا أوليفر أوفتشا على أهمية التعاون مع الجانب الألماني في ملف الانتخابات التي ستجرى نهاية العام الجاري، وذلك لما لها من دور مهم في الوصول بالبلاد إلى الاستقرار .

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية أن الجانبين بحثا خلال لقائهما اليوم الخميس بديوان الوزارة بالعاصمة طرابلس كما تم خلال اللقاء التطرق إلى ملف الهجرة غير الشرعية لوضع الحلول المناسبة للحد منها بما يضمن عدم المساس بسيادة الدولة الليبية، بالإضافة إلى عدد من المواضيع الأمنية المتعلقة بالتدريب للرفع من كفاءة وقدرات منتسبي وزارة الداخلية في العمل الأمني.