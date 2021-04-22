السفارة الأمريكية: الإنتاج المستمر للنفط حجر الزاوية للاستقرار في ليبيا

أعربت السفارة الأمريكية لدى ليبيا عن مخاوفها بشأن إغلاق مرسى الحريقة مؤكدة أن الإنتاج المستمر للنفط حجر الزاوية الحيوي للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في ليبيا.

وبينت السفارة الأمريكية لدى ليبيا في سلسلة تغريدات لها بموقع “تويتر” أن الولايات المتحدة تشارك بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مخاوفها بشأن الإغلاق الأخير لإنتاج النفط في مرسى الحريقة والاضطرابات المحتملة الأخرى مضيفة أن الإنتاج المستمر للنفط ، بالاعتماد الكامل على الخبرة الفنية الطويلة الأمد وحياد المؤسسة الوطنية للنفط لايزال “حجر الزاوية الحيوي للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في ليبيا”.

وأعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها بشأن توقف إنتاج النفط مؤخراً في مرسى الحريقة وإزاء ما يشير إلى احتمال أن تكون هناك عمليات إغلاق أخرى وشيكة، إذ يبقى استمرار إنتاج النفط وكذلك الحفاظ على استقلال وحيادية المؤسسة الوطنية للنفط ركيزة أساسية وحيوية للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في ليبيا.

وقالت البعثة إنه يتعين على جميع الأطراف أن تضمن بقاء المؤسسة الوطنية للنفط مؤسسة مستقلة وتكنوقراطية تمتلك ما يكفي من الموارد وأن تضمن تحقيق إدارة شفافة وعادلة للموارد وذلك على النحو المنصوص عليه في خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي بغية مكافحة الفساد.