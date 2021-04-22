الشؤون الاجتماعية تخاطب «الاقتصاد» لتعميم الحساب المصرفي الخاص بـ«هدية رمضان»

وجهت وفاء أبو بكر الكيلاني، وزير الشؤون الاجتماعية، خطابا رسميا إلى وزير الاقتصاد في حكومة الوحدة الوطنية، بشأن مبادرة الحكومة الخاصة بـ”هدية شهر رمضان”.

وقالت الكيلاني في خطابها، الذي تحصلت “الساعة24″ على نسخه منه:” معالي وزير الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية، بالإشارة إلى مبادرة دولة رئيس حكومة الوحدة الوطنية تحت مسمى “هدية شهر رمضان”، نفيدكم بفتح حساب مصرفي تحت أسم “إعانات لذوي الدخل المحدود” لدى مصرف الجمهورية فرع المقريف رقم 0022132429.

وتابعت في خطابها:” نأمل منكم بتعميم رقم الحساب المذكور على كافة الجهات الداعمة للمبادرة والتي من بينها الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة وكذلك القطاع الخاص المتمثل في رجال الأعمال.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة”، قد أطلق مبادرة بقيمة 100 مليون دينار ليبي، أواخر شهر مارس الماضي، تستهدف 200 ألف أسرة ليبية تشمل الأسر المعوزة وأسر النازحين، وكذلك فئة الأرامل والمطلقات، والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

وجرى تحديد المستهدفين من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية، على أن يجرى الانتهاء من إيداع القيمة المخصصة في حسابات المستهدفين خلال شهر رمضان.

ويتولى صندوق التضامن الاجتماعي الإشراف على المبادرة التي جرى إطلاقها تحت شعار “هدية رمضان”، بحسب بيان الحكومة.

كما ستسهم فيها مجموعة من الشركات الخاصة الكبرى، بالإضافة إلى الشركة القابضة للاتصالات، وهيئة صندوق التضامن، من منطلق تعزيز الشراكة بين القطاعين الخاص والعام في قضايا المسؤولية الاجتماعية.