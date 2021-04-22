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بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

22 April, 2021

وصل رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي ونائباه عبدالله اللافي وموسى الكوني، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبه إلى مدينة مصراتة في زيارة رسمية.

وقال الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة ،إن المجلس الرئاسي سيقوم بزيارة مدينة مصراتة ،مشيرا أن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة سيكون في استقبال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ونائبيه عبد الله اللافي وموسى الكوني، أثناء زيارتهم مصراتة.

وأشار الناطق باسم الحكومة إلى أن جولة المجلس الرئاسي في مصراتة تشمل عدة لقاءات مع مسؤولين بالمدينة.