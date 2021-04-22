وزير الداخلية لـ”السفير الألماني”: تعاون بلادكم معنا في ملف انتخابات ديسمبر مهم

بحث وزير الداخلية عميد “خالد مازن” اليوم الخميس مع السفير الألماني لدى ليبيا “أوليفر أوفيتشا”، أفاق التعاون الأمني المشترك بين البلدين الصديقين وذلك بحضور وكيل الوزارة لشؤون الهجرة غير الشرعية “محمد الشيباني”.

وتم خلال اللقاء الذي جرى بديوان وزارة الداخلية بطرابلس التطرق إلى ملف الهجرة غير الشرعية لوضع الحلول المناسبة للحد منها بما يضمن عدم المساس بسيادة الدولة الليبية ، بالإضافة إلى عدد من المواضيع الأمنية المتعلقة بالتدريب للرفع من كفاءة وقدرات منتسبي وزارة الداخلية في العمل الأمني.

وأكد الوزير خلال هذا اللقاء على أهمية التعاون مع الجانب الألماني في ملف الانتحابات التي ستجرى نهاية العام الجاري ، وذلك لما لها من دور مهم في الوصول بالبلاد إلى الاستقرار .