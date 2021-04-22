نواب يرشحون «حسام الشهيبي» لشغل منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي

قالت مصادر مطلعة داخل مجلس النواب لـ«الساعة24»، إن عددا من أعضاء البرلمان يدفعون بحسام الشهيبي مدير إدارة الصيرفة والتمويل الإسلامي بمركزي البيضاء، لشغل منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي، خلفا للصديق الكبير.

يشار إلى أن الدكتور حسام الشهيبي، هو عضو بالمسار الاقتصادي في ملتقى الحوار، وكان قد قدم بمؤتمر القاهرة 2020 رؤيته حول حل مشكلة المقاصة وتوحيد الميزانية.

وتضمنت مبادرته، توحيد المقاصة والعقبات التي تواجهها، بالإضافة إلى مقترحات لحل هذه الإشكالية، مع إشارته إلى ضرورة إعادة الدمج الكامل لمصرف ليبيا المركزي.