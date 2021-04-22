نواب يرشحون «حسام الشهيبي» لشغل منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي

قالت مصادر مطلعة داخل مجلس النواب لـ«الساعة24»، إن عددا من أعضاء البرلمان يدفعون بحسام الشهيبي مدير إدارة الصيرفة والتمويل الإسلامي بمركزي البيضاء، لشغل منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي، خلفا للصديق الكبير.
يشار إلى أن الدكتور حسام الشهيبي، هو عضو بالمسار الاقتصادي في ملتقى الحوار، وكان قد قدم بمؤتمر القاهرة 2020 رؤيته حول حل مشكلة المقاصة وتوحيد الميزانية.
وتضمنت مبادرته، توحيد المقاصة والعقبات التي تواجهها، بالإضافة إلى مقترحات لحل هذه الإشكالية، مع إشارته إلى ضرورة إعادة الدمج الكامل لمصرف ليبيا المركزي.
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