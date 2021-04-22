ميناء بنغازي: دخول 1775 سيارة قادمة من السوقين الكورية والأوروبية

أعلن ميناء بنغازي البحري دخول خمس سفن محملة بسلع وبضائع مختلفة منها سفينتين محملتين بعدد 1775 سيارة قادمة من السوقين الكورية والأوروبية.

وبين الميناء أنه رست على أرصفة حوض جليانه الأوسط سفينة السيارات RCC EUROPE القادمة من كوريا الجنوبية والتي تحمل على متنها شحنة بعدد 1544 سيارة مستعملة.

وقال المتحدث باسم إدارة ميناء بنغازي البحري مفتاح الشهيبي إن الميناء استقبل سفينة نقل السيارات( سي امازون) وعلى متنها عدد 231 سيارة وشاحنة قادمة من السوق الأوروبية.

وبين الشهيبي أن الميناء استقبل السفينة Charle شارلي وعلى متنها عدد 653 حاوية بضائع وسلع متنوعة كما تم دخول السفينة (أس سافينجا) وعلى متنها عدد 575 حاوية بضائع مختلفة وكذلك سفينة نقل الإسمنت (سلام واي) وعلى متنها 3000 غرارة إسمنت أكياس.