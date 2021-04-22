خارجية إيطاليا: هذه نقاط قوتنا لاغتنام الفرص الاقتصادية في ليبيا

اعتبرت نائبة وزير الخارجية الإيطالي مارينا سيريني أن إيطاليا يمكنها الاعتماد على نقطتين قويتين على الأقل لاغتنام الفرص الاقتصادية الكبيرة في ليبيا.

وقالت سيريني، في ندوة عبر الإنترنت تحت عنوان “وجهات النظر المنافسة.. مصالح الأطراف الخارجية في عملية السلام بليبيا” التي نظمها المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية على منصة “زووم”، إن النقطتين يتمثلان في حجم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، فيما تتمثل الثانية في معاهدة الصداقة لعام 2008 التي جعلت إيطاليا محاورًا متميزًا لليبيين في العالم بحسب وكالة نوفا.

وشددت سيريني على ضرورة الاستعداد لاستغلال نقاط القوة التنافسية للنظام الاقتصادي الإيطالي، مشيرة إلى أن العديد من الدول الأخرى إلى جانب إيطاليا لها مصالح اقتصادية راسخة في ليبيا.

وتؤدي وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش اليوم الخميس زيارة رسمية لإيطاليا تستغرق يومين.