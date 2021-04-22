السيسي يوجه بتسخير الأمكانيات لدعم الليبيين في جميع المجالات

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه اليوم الخميس رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بتسخير الإمكانات المصرية وتقديم كافة أوجه المساعدات الممكنة لدعم الليبيين في جميع المجالات، وزيادة فرص التعاون المتاحة بين البلدين بما يساعد على تحسين ‏الأوضاع الاقتصادية وتحقيق الأمن والاستقرار، ويدعم تنفيذ خارطة الطريق المتوافق عليها وصولاً إلى الاستحقاق الانتخابي في ديسمبر المقبل.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي أن مدبولي استعرض خلال لقائه السيسي في القاهرة مختلف الملفات والموضوعات التي تم مناقشتها مع الجانب الليبي، بما فيها التوافق حول إعادة فتح البعثات الدبلوماسية المصرية في ليبيا في كلٍ من طرابلس وبنغازي في أقرب وقت، بالإضافة إلى طلب رئيس الحكومة الليبية من مصر دعم ليبيا من خلال اتخاذ الإجراءات العاجلة لعودة العمالة المصرية إلى ليبيا، وكذا تيسير حركة التنقل بين البلدين، حيث تم التوافق في هذا الصدد على سرعة وضع الضوابط والأطر الخاصة لتنظيم وضع العمالة المصرية والمجالات ذات الأولوية للعمل بها، بالإضافة إلى الاستعانة بالشركات المصرية، خاصةً في قطاعات الكهرباء والبنية التحتية والإسكان والمواصلات، وذلك لتنفيذ المشروعات المختلفة المقرر طرحها خلال الفترة القادمة في ليبيا.

وأشار مدبولي إلى ما أسفرت عنه الزيارة من الاتفاق على تحديد موعد لاستئناف انعقاد أعمال اللجنة المصرية الليبية العليا المشتركة خلال الأسابيع المقبلة، وذلك لأول مرة بعد توقفها منذ عام ٢٠٠٩.