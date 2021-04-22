الرئيس السيسي يجتمع مع رئيس الوزراء بعد عودته في ليبيا

أعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع الخميس مع رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، لاستعراض نتائج زيارته إلى ليبيا على رأس وفد وزاري رفيع المستوى بداية الأسبوع.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي وجه «بتسخير الإمكانات المصرية وتقديم كافة أوجه المساعدات الممكنة لدعم الأشقاء الليبيين في جميع المجالات، وزيادة فرص التعاون المتاحة بين البلدين الشقيقين، بما يساعد على تحسين ‏الأوضاع الاقتصادية وتحقيق الأمن والاستقرار، ويدعم تنفيذ خارطة الطريق المتوافق عليها وصولًا إلى الاستحقاق الانتخابي في ديسمبر المقبل»، وفقا للمتحدث الرسمي.

وأوضح المتحدث الرسمي أن رئيس الوزارء، مصطفى مدبولي، استعرض «مختلف الملفات والموضوعات التي تم مناقشتها مع الجانب الليبي، بما فيها التوافق حول إعادة فتح البعثات الدبلوماسية المصرية في ليبيا في كلٍ من طرابلس وبنغازي في أقرب وقت».

ونقل المتحدث عن مدبولي أن «رئيس الحكومة الليبية طلب من مصر بدعم ليبيا من خلال اتخاذ الإجراءات العاجلة لعودة العمالة المصرية إلى ليبيا، وكذا تيسير حركة التنقل بين البلدين، حيث تم التوافق في هذا الصدد على سرعة وضع الضوابط والأطر الخاصة لتنظيم وضع العمالة المصرية والمجالات ذات الأولوية للعمل بها».

وقال مدبولي إن ليبيا طلبت «الاستعانة بالشركات المصرية، خاصةً في قطاعات الكهرباء والبنية التحتية والإسكان والمواصلات» لتنفيذ مشروعات من المقرر طرحها خلال الفترة القادمة في ليبيا.

وأشار مدبولي خلال الاجتماع إلى «الاتفاق على تحديد موعد لاستئناف انعقاد أعمال اللجنة المصرية الليبية العليا المشتركة خلال الأسابيع المقبلة، وذلك لأول مرة بعد توقفها منذ عام 2009»، وفق المتحدث الرسمي.

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