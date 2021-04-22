ليبيا والسودان والنيجر تدعو لضبط النفس في تشاد وانتهاج الحوار

عبرت دول جوار تشاد، ليبيا والسودان والنيجر، عن قلقها العميق من تطور الأوضاع في تشاد، مشيدة بالدور الذي كان يقوم به الرئيس الراحل إدريس دبي في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

ودعت الدول الثلاث في بيان لها المواطنين في تشاد لتغليب مصلحة البلاد وإقامة حوار وطني بين الأطراف المختلفة، مجدة التزامها بضرورة الحفاظ على وحدة تشاد وسلامة أراضيها، وداعية مجلس السلم والأمن الإفريقي لعقد جلسة طارئة واتخاذ تدابير لتخفيف التوتر.

وجددت الدول الثلاث التأكيد على ضرورة التعاون فيما بينها لتعزيز مكافحة الإرهاب والتهريب والهجرة، مشيرة إلى حرصها على تكثيف الجهود لدعم التعاون الأمني ومراقبة الحدود.

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