ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

22 April, 2021

|ناقشت إدارة الصيدلة والمعدات والمستلزمات الطبية، التحضيرات النهائية لحدث إشهار “تسجيل الأصناف الدوائية المسموح بتداولها في ليبيا وإصدار شهائد تسجيل الأصناف، في اجتماعها الذي عقد صباح اليوم بديوان وزارة الصحة.

وفي سياق متصل، قالت مدير إدارة الصيدلة والمعدات والمستلزمات الطبية السيدة “ليلى العربي” إن ” وزارة الصحة في ليبيا ستصدر لأول مرة شهائد تسجيل الأصناف الدوائية، والتي ستشكل دعمًا كبيرًا للجهود التي تبذلها الحكومة للحد من تهريب الأدوية، وإحكام الرقابة على الأصناف المغشوشة، وتحديد تسعيرة الدواء”.

هذا وحضر الاجتماع كلًا من مدير إدارة الصيدلة، ورئيس قسم تسجيل الأصناف الدوائية السيدة ” نادرة المسعودي” و رئيس وحدة تسجيل الأصناف السيد “حمزة بن عيسى”.