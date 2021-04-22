فرعا صندوق التضامن بأجدابيا والجبل الأخضر يستلمان صكوك “هدية رمضان”

أفادت الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي، بأن عمر رافع محمد مديرصندوق التضامن الاجتماعي أجدابيا، وموسى الطيب الشلماني مدير فرع صندوق التضامن الاجتماعي الساحل الجبل الأخضر، قد استلما الصكوك والحوافظ المصرفية الخاصة بـ”هدية شهر رمضان”.

ولفتت الهيئة، أن ذلك يأتي بناء على توجهات ومتابعة وزير الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية الدكتوره وفاء الكيلاني ورئيس مجلس الهيئة العامه لصندوق التضامن الاجتماعيم صطفى فتحي الجعيبي .

ولفت البيان إلى أنه تم تسليم، زيادة المعاشات الأساسية عن الأشهر 1/2/3 لسنة 2021 )) لجميع فروع الهيئة بالمنطقة الشرقية لإيداعها في حسابات المستفيدين في المصارف التجارية.