المنفي ونائباه والدبيبة يصلون مصراتة عن طريق الجو

وصل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، إلى مدينة مصراتة، اليوم الخميس، عبر رحلة جوية.

ورافق المنفي خلال الزيارة كل من نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي وعضو المجلس موسى الكوني، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.

وشارك عدد من المسؤولين بالمجلس البلدي والمكونات الاجتماعية في مصراتة في استقبال المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة لحظة وصولهم إلى مطار مصراتة.

وفور وصولهم توجه المنفي والوفد المرافق له إلى مقر المجلس البلدي مصراتة، وعقد لقاء بعميد وأعضاء المجلس البلدي والحكماء والأعيان والقيادات المدنية والعسكرية بالمدينة.

وبحسب الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية، محمد حمودة، فإن جولة المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة في مصراتة تشمل عدة لقاءات مع مسؤولين بالمدينة.