شركة إيني: بدأنا المسح المبدئي لموقع محطة الطاقة الشمسية بقرية ربيانه

أكدت شركة إيني الإيطالية أنها بدأت فعلياً في إجراءات المسح المبدئي لموقع محطة الطاقة الشمسية بقرية ربيانه.

جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير النفط محمد عون في العاصمة طرابلس مع وفد من شركة إيني ضم الرئيس التنفيذي لعمليات الموارد الطبيعية بالشركة إليساندرو بوليتي، ومدير عام الإستكشاف والإنتاج، كويدو بروسكو، ومدير عام شركة إيني شمال أفريقيا . فرع ليبيا، عبد المنعم عبد الله العريفي، ونائب المدير العام لشركة إيني شمال أفريقيا فرع ليبيا ونيس السوقي الرويمي.

وتناول اللقاء عدة موضوعات منها نشاط شركة مليته للنفط والغاز، خاصة في المناطق البحرية، وبحث سبل وإمكانية تطويرها كما جرى التطرق للقاء شركة إيني مع رئيس مجلس الوزراء عبد الحميد الدبيبه، في حضور وزير النفط والغاز، وما أثمر هذا اللقاء عن نتائج، كقيام شركة إيني بتزويد المؤسسة الوطنية للنفط ببعض الإمدادات الطبية المطلوبة لمجابهة جائحة كورونا.