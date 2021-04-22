وزير النفط يستقبل وفدا من شركة إيني الإيطالية

استقبل وزير النفط والغاز، المهندس محمد إمحمد عون، في مكتبه، وفدا من شركة إيني الإيطالية يضم إليساندرو بوليتي، الرئيس التنفيذي لعمليات الموارد الطبيعية، وكويدو بروسكو، مدير عام الاستكشاف والإنتاج، برفقة عبد المنعم عبد الله العريفي، مدير عام شركة إيني شمال أفريقيا فرع ليبيا، وونيس السوقي الرويمي، نائب المدير العام لشركة إيني شمال أفريقيا فرع ليبيا.

وقد تطرق الاجتماع إلى عدة مواضيع تهم الطرفين، منها: لقاء شركة إيني مع رئيس مجلس الوزراء، في حضور وزير النفط والغاز، وما أثمر هذا اللقاء عن نتائج، كقيام شركة إيني بتزويد المؤسسة الوطنية للنفط ببعض الإمدادات الطبية المطلوبة لمجابهة جائحة كورونا.

كذلك دار الحديث حول نشاط شركة مليتة للنفط والغاز، خاصة في المناطق البحرية، وبحث سبل وإمكانية تطويرها.

كما أفاد الوفد الإيطالي بأنهم قد بدأوا فعلياً في إجراءات المسح المبدئي لموقع محطة الطاقة الشمسية بقرية ربيانة.