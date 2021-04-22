المنقوش: آمل توقيع اتفاقية لتسليم الليبيين المحكوم عليهم في إيطاليا

أعرب وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش عن الأمل في إعادة فتح المجال الجوي بين إيطاليا وليبيا وتسهيل منح التأشيرات لرجال الأعمال وتوقيع اتفاقية مستقبلية لتسليم الليبيين المحكوم عليهم إلى إيطاليا

وأكدت المنقوش، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيرها الإيطالي لويجي دي مايو في وزارة الخارجية الإيطالية بمناسبة زيارتها لإيطاليا وهي الأولى لدولة أوروبية على ضرورة تفعيل نتائج مؤتمر برلين لمراجعة طرق تطبيق وقف إطلاق النار وخروج القوات العسكرية الأجنبية غير الشرعية من ليبيا، بشكل يسمح بإجراء الانتخابات في ظروف من الأمن والاستقرار.وفقاً لما نقلتة وكالة “نوفا” الإيطالية

وأضافت “نرحب بافتتاح قنصلية إيطاليا في بنغازي. نتمنى أن تكون بداية صفحة جديدة بين البلدين” وأشارت إلى أن لجنة المتابعة لوزارتي خارجية إيطاليا وليبيا ستنعقد سنويًا بالتناوب في البلدين لتنفيذ الاتفاقيات في مختلف القطاعات المتفق عليها والاجتماع في حالة الحاجة.