ليبيا الان

المنقوش: آمل توقيع اتفاقية لتسليم الليبيين المحكوم عليهم في إيطاليا

تم النشر منذُ 19 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعرب وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش عن الأمل في إعادة فتح المجال الجوي بين إيطاليا وليبيا وتسهيل منح التأشيرات لرجال الأعمال وتوقيع اتفاقية مستقبلية لتسليم الليبيين المحكوم عليهم إلى إيطاليا

وأكدت المنقوش، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيرها الإيطالي لويجي دي مايو في وزارة الخارجية الإيطالية بمناسبة زيارتها لإيطاليا وهي الأولى لدولة أوروبية على ضرورة تفعيل نتائج مؤتمر برلين لمراجعة طرق تطبيق وقف إطلاق النار وخروج القوات العسكرية الأجنبية غير الشرعية من ليبيا، بشكل يسمح بإجراء الانتخابات في ظروف من الأمن والاستقرار.وفقاً لما نقلتة وكالة “نوفا” الإيطالية 

وأضافت “نرحب بافتتاح قنصلية إيطاليا في بنغازي. نتمنى أن تكون بداية صفحة جديدة بين البلدين” وأشارت  إلى أن لجنة المتابعة لوزارتي خارجية إيطاليا وليبيا ستنعقد سنويًا بالتناوب في البلدين لتنفيذ الاتفاقيات في مختلف القطاعات المتفق عليها والاجتماع في حالة الحاجة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • بالله عليكم والكلام موجه لليبيين الأصليين وإدارات الرقابة وإدارات المحاسبة والادارات الامن والقضاء الليبي :
    مش تحسوا في انفسكم ان الخارجية الحديدة عبارة عن لعبة قذرة فقط لتأخير الإصلاحات الليبية والعلاقات الليبية الدولية
    من اطراف او احزاب متورطة فقط يركزون عاى اي موضوع كارثي ليقوموا فيه موضوع إصلاحات الدولة الليبية ”
    وحتى المقبوض عليهم في الخارج سمعوا انهم ليسوا ليبيين انما مهاجرين توانسة – وتم أعطاءهم الجنسية الليبية بالتزوير –
    وهذه أشياء يتهرب منها التونسيين
    لانها في نظرهم هذه قضايا تشوه علاقاتهم الخارجية التونسية
    فلهذا كل ما بسوء ويعطل الاعمال الإصلاحية للحكومة الليبية والدولة الليبية
    تجد من يحاول اقحام ليبيا فيه
    سواء الصراعات في افريقيا
    سواء تهريب البشر
    سواء تهريب النفط
    سواء تزوير العملات والجوازات الي يحدث في تونس
    كل هذه المشاكل يحاولون اقحام الدولة الليبية فيها فقط لتأخير اي عمل اصلاحي
    من مقابر جماعية في ترهونة
    من تهجير لمواطني تاورغاء
    من تهريب العمالة القادمة لليبيا
    من تاخير وتعطيل حركة الطيران المدني
    من محاولات استقطاب الحكومة لاشياء تافهة وعدم العمل بخطة اصلاحية دولية ليبية
    تتم فيها أنصاف الشياب والعمل الاجتماعي لعدم التفريط في تحسين حياتهم داخل بلادهم وتوفير ما يلزم لهم للعيش في حياة آمنة وسعيدة داخل اوطانهم
    ومحاسبة سارقي المال العام والميزانيات الي من المهم ان تمون في الصالح الليبي قبل اي جهة انتهازية او مربضة بعيدة كل البعد عن الواقع الاصلاحي والتأمينية للدولة الليبية –
    سواء اعلاميا او اداريا – وهذه حقاءق تلزم القضاء والمحاسبة للإصلاح

    رد