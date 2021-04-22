وزارة الاقتصاد تناقش إنشاء منصة إعلامية لاستقطاب الشركات المحلية والأجنبية

عقد عماد عاشور مدير مكتب الإعلام وتقنية المعلومات بوزارة الاقتصاد والتجارة اجتماعاً اليوم الخميس، لبحث تفعيل دور مكاتب الإعلام بالوزارة والجهات التابعة لها.

وضمّ الاجتماع مسؤولي مكاتب الإعلام بالجهات التابعة للوزارة وممثلة في البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة ، والمنطقة الحرة مصراته ، وهيئة الإشراف على التأمين ، وهيئة سوق المال ، ومركز تنمية الصادرات ، والهيئة العامة للمعارض ، ومشروع شبكة ليبيا للتجارة.

كما ناقش الاجتماع المشاكل والصعوبات التي تواجه المكاتب في أداء مهامها وسُبل تفعيل دورها بالمؤسسات التابعة لها، ووضع خطط عمل رئيسية وفرعية لمكاتب الإعلام بهدف تنظيم التغطية الإعلامية لنشاطات الوزارة والجهات التابعة، وتساهم في تحقيق أهداف القطاع.

وأكد الحضور على ضرورة اضطلاع مكاتب الإعلام بإختصاصاتها في تعريف الجمهور بمهام وأهداف الوزارة والجهات التابعة لها وخلق تواصل مباشر مع الجمهور، واقتراح إنشاء منصة إعلامية تدعم المؤسسات في تنفيذ مهامها، بحيث تمثل بوابة للإعلام الخارجي تعمل على تشجيع الاستثمار واستقطاب الشركات المحلية والأجنبية.