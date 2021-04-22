“لوزون”: عقيلة صالح اتصل بي ووصف دوري بالوطني

كشف اليهودي رفائيل لوزون رئيس ما يسمى “اتحاد يهود ليبيا” في العاصمة البريطانية لندن، ما ادعى أنه فحوى مكالمة بينه ورئيس مجلس الن اب عقيلة صالح.

وقال لوزون في تدوينة عبر “فيسبوك”، رصدتها “الساعة 24”: “اتصل بي هاتفيا ليلة البارحة عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي”، مضيفا: “شكرني على دوري الذي أقوم به في دعم التسامح في ليبيا، والذي وصفه بـ(الوطني)” على حد زعمه

وواصل لوزون زعمه بأن عقيلة صالح بعث من خلاله بتحياته لجالية اليهود الليبيين، متابعا: “وعدنا بإرسال دعوة لزيارة ليبيا، وإرسال وفد لمقابلتنا، وكان ودود جداً في حديثه، شخصية واثقة، أشكره كثيرا على هذه اللفتة الكريمة”.