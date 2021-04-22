سلامة ووليامز: لماذا هناك أمل لليبيا؟

يروي المبعوثان الأمميان السابقان إلى ليبيا، غسان سلامة، وستيفاني وليامز، في مقال، للمرة الأولى، كيف ساعد تفكك النظام الدولي في تدمير ليبيا الممزقة بالفعل، وكيف يمكن لإجماع دولي متجدد أن يساعد في عودة الدولة.

وجاء في المقال الذي نشرته مجلة “newlines”، أنه “لأول مرة منذ سنوات عديدة، يحتفل الليبيون بشهر رمضان المبارك بسلام نسبي. البنادق حتى الآن صمتت. هناك حكومة وطنية موحدة نتجت عن انتقال سلمي للسلطة وتسليمها من قبل الحكومتين المتنافستين اللتين حكمتا البلاد منذ عام 2015. ومن المقرر إجراء الانتخابات الوطنية في ديسمبر”.

وذكر المبعوثان السابقان أنهما لم يكونا يتخيلان مثل هذه التطورات في الأيام المظلمة بين أبريل 2019 ويونيو 2020 عندما كانا يعملان في الأمم المتحدة، وحددان أحد التواريخ المهمة لأنه استحوذ على الحالة المزاجية لتلك الفترة المضطربة.

مؤتمر برلين

ويروى المبعوثان السابقان في مقالهما المشترك تفاصيل مؤتمر برلين، وقالا: “كان الوقت متأخرًا بعد ظهر يوم 19 2020 يناير في برلين، بعد يوم طويل من الخطب الرسمية في المستشارية الألمانية. بعد خمسة أشهر من الاجتماعات على مستوى كبار المسؤولين في البلدان والمنظمات المشاركة، قمنا نحن ومضيفينا الألمان بإعداد مؤتمر برلين، بحضور كوكبة من قادة العالم، بما في ذلك من البلدان التي تدخلت بشكل مباشر في الصراع الليبي. كنا مستعدين للمراجعة والموافقة – بحضور الجانبين الليبيين المدعوين للحضور في اللحظة الأخيرة – البيان المؤلف من 55 نقطة والذي تم صياغته بشق الأنفس في العديد من الاجتماعات التحضيرية.

لكن أين كان الجنرال خليفة حفتر، الذي كان يتصرف مرارًا وتكرارًا باعتباره الرئيس الأول في الاجتماعات الدولية، بما في ذلك في وقت سابق من نفس الشهر عندما رفض المحاولة التركية الروسية لتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار في موسكو؟ لقد كان حفتر، الذي شن هجومه على طرابلس في أبريل 2019 هو الدافع للتجمع في العاصمة الألمانية. حيث اجتمع عدد من قادة العالم، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مع وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو الذي يبدو أنه غير مهتم في الخلفية – في محاولة لمعرفة ما يجب القيام به، وكيفية جذب خليفة حفتر من فندقه إلى مكان انعقاد المؤتمر. على النقيض من ذلك، كان رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، اللطيف والملتزم، يقف بأدب، ومستعدًا لحضور الجلسة الختامية. ولم يحضر حفتر.

مشهد “مثير للدهشة”

ووصف المقال المشهد في برلين بأنه “مثير للدهشة” وكأنه يلتقط الفوضى العالمية للسنوات الأخيرة من رئاسة ترامب. من الواضح أن زعماء العالم، بما في ذلك غالبية الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، كانوا غير قلقين من أن حفتر قام برفضهم. لكن أنصار حفتر الأجانب، لم ينزعجوا لدرجة أنهم كانوا مستعدين لإعادة النظر في استثمارهم الاستراتيجي في مشروعه. في نهاية المطاف، فاقت أجنداتهم اهتمامهم بالتمسك بالمعايير الدولية والنظام الدولي.

ويرى المقال أن سلوك حفتر استند إلى افتراض أنه سينتصر عسكريًا في سعيه لحكم ليبيا بالقوة. في العام السابق، كان قد جمع دعمًا دوليًا ماديًا وسياسيًا مثيرًا للإعجاب لهجومه، وكانت آخر ريشة في قبعته بمثابة مكالمة هاتفية “الضوء الأخضر” من مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون قبل أيام فقط من الهجوم.

وجاء في المقال “شن حفتر الهجوم في 4 أبريل 2019، بينما كان رئيسنا، غوتيريش، في ليبيا لدعم مؤتمر وطني شامل تحت إشراف الأمم المتحدة، ولم يكن من قبيل الصدفة أن يبدأ في 14 أبريل. وطلب منه إلغاء الهجوم وسحب قواته. لكن تحذيرات الأمين العام للأمم المتحدة قوبلت بالرفض. إن قيام حفتر بشن مثل هذا الهجوم الجريء بينما كان غوتيريش لا يزال في البلاد، وسيرفض بشدة دعوة زعيم الأمم المتحدة لضبط النفس، كانت مظاهر أخرى للاضطراب العالمي.

هجوم حفتر من شأنه أن يؤدي إلى تشويه وقتل الآلاف من الليبيين، وتشريد مئات الآلاف. سيتم ارتكاب انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان، بما في ذلك القتل الجماعي في مدينة ترهونة. الهجوم من شأنه أن ينذر بزيادة في التدخل الأجنبي غير المسبوق وغير القانوني بالفعل في الصراع الليبي. يوجد اليوم ما لا يقل عن 20000 من المرتزقة والقوات الأجنبية في ليبيا تحتل جزئيًا أو كليًا المنشآت العسكرية الليبية”.

وأضاف المقال أنه “ليس من المستغرب أن هجوم حفتر قتل أيضًا العملية السياسية للأمم المتحدة التي قضينا أكثر من عام في بنائها. كنا على علم بأطماع حفتر وتهديداته بحكم البلاد بالقوة وتطهير طرابلس من الميليشيات والقضاء على “الإسلام السياسي”. لقد علق تهديده باستخدام القوة على أعناقنا مثل سيف ديموقليس وجعل جهودنا عاجلة للسعي إلى حل سلمي”.

عجز مجلس الأمن

وجاء في المقال إن “هجوم 4 نيسان / أبريل 2019 غيّر كل ذلك. لقد كشفت الاختلافات الحادة حول السياسة تجاه ليبيا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والتي تم تغطيتها حتى الآن ببيانات جوفاء بشكل انعكاسي لدعم الممثل الخاص للأمين العام والعملية السياسية للأمم المتحدة. خلال الأسابيع والأشهر التالية، أصبح مجلس الأمن عقيمًا تمامًا، ولم يتمكن من إصدار بيان بسيط يدين هذا الانتهاك المذهل للنظام الدولي. كانت الصدمة الأكبر هي صمت الولايات المتحدة، وهو انعكاس مذهل لسياسة الولايات المتحدة القديمة تجاه ليبيا. لن نعرف أبدًا ما الذي كان سيحدث لو اختار كبار القادة الأمريكيين بدلاً من ذلك تحذير حفتر من هجومه، أو حذروا مؤيديه الإقليميين – ومن بينهم حلفاء مقربون من الولايات المتحدة – أو حتى ذهبوا إلى حد تهديده باستخدام القوة الجوية. لقد كنا ممتنين للموقف المبدئي الذي اتخذه الدبلوماسيون الأمريكيون المحترفون في واشنطن وفي الميدان لتصحيح السياسة ودعمهم القوي لعمل بعثة دعم الأمم المتحدة في ليبيا خلال العام الماضي”.

وذكر المبعوثان السابقان في مقالهما “في البداية كان من الممكن أن نكون قد ألقينا بالمنشفة، أو كان بإمكاننا أن نتذمر بصوت عالٍ، وربما بشكل غير فعال، بشأن غدر ما يسمى بالمجتمع الدولي. لكننا عشنا في طرابلس. لقد رأينا عن كثب المعاناة، واستهداف سيارات الإسعاف والعيادات الصحية، والضربات على البنية التحتية المدنية، والاستهداف القاسي لمركز احتجاز يأوي مهاجرين لا حول لهم ولا قوة، وأجبر مئات الآلاف على الفرار من منازلهم في الضاحية الجنوبية لطرابلس. كان علينا أن نفعل ما في وسعنا لوقف إراقة الدماء.

خطة لوقف الحرب

قررنا أن هناك حاجة إلى استراتيجية جديدة، استراتيجية من شأنها أن تنهي الحرب وتعيد فتح الطريق للمحادثات السياسية. في حين أن خطتنا السابقة كانت خطة داخلية، مع التركيز الأساسي على جمع الليبيين على الأراضي الليبية، بعيدًا عن الأجانب المتدخلين، كانت الخطة الجديدة من الخارج إلى الداخل. كنا بحاجة إلى محاولة إعادة بناء حتى إجماع هش والتزام بإنهاء الصراع قبل أن نتمكن من إعادة تركيزنا إلى الليبيين. وكنا بحاجة إلى بناء عملية تتجاوز مجلس الأمن المنكسر والمنقسم. وكان لا بد من دعوة الدول الإقليمية التي تتدخل مباشرة في النزاع.

وهكذا وُلد ما أصبح يُعرف باسم عملية برلين. أمضى غسان ساعتين مع ميركل في منتصف أغسطس 2019، متوجهًا إلى برلين في أعقاب هجوم إرهابي مروع أودى بحياة ثلاثة من زملائنا في الأمم المتحدة في بنغازي في علامة أخرى على استمرار تفكك ليبيا”.

وأضاف المقال: “كانت ألمانيا اختيارًا منطقيًا لقيادة العملية. اعتبرها الليبيون جهة فاعلة محايدة وامتنعوا عن التصويت على قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (1973) الذي تم تبنيه في مارس 2011 وشكل الأساس القانوني للتدخل العسكري الدولي اللاحق. في عام 2019، كانت ألمانيا أيضًا عضوًا في مجلس الأمن وترأس لجنة العقوبات الخاصة بليبيا. كانت ميركل زعيمة ذات مبادئ وحازمة، وكانت ألمانيا دولة ذات علاقات وثيقة مع الجهات الفاعلة الإقليمية التي كانت تتدخل بشكل مباشر في الصراع الليبي”.

نجاح عملية برلين

وأكد سلامة ووليامز أنه على الرغم من التشكك والسخرية اللذين أبداهما العديد من المراقبين والمحللين الليبيين، فقد أثبتت عملية برلين أنها جديرة بالاهتمام. إنه دليل واضح على أن “الروح” الدولية مستعدة لفعل الشيء الصحيح حتى لو كان “الجسد” الوطني العرضي ضعيفًا. حيث تم تدوين البيان الموقع في برلين في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2510، الذي تبناه مجلس الأمن في فبراير 2020.

يجب أن يكون الحفاظ على هذا التجمع الدولي أولوية قصوى للأمم المتحدة والجهات الفاعلة الدولية الرئيسية. لقد وفر مظلة للأمم المتحدة لإطلاق المسارات الليبية الثلاثة – العسكرية والسياسية والاقتصادية – بالإضافة إلى مسار شامل يركز على حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. ألزمت عملية برلين المجتمع الدولي بدعم العملية الشاملة من خلال آلية متابعة مدروسة على جميع المستويات – العمل، وكبار المسؤولين، والوزراء. وهي لا تزال واحدة من المنتديات الدولية الوحيدة التي يلتقي فيها الإماراتيون والمصريون مع الأتراك، وفق نص المقال.

القوة أوقفت القوة

وذكر المقال أن “الحماقة التي بدأت باستخدام القوة توقفت عن طريق استخدام القوة. تُرجمت السجادة الحمراء التي رفعها حفتر لداعميه الدوليين إلى إدخال المزيد من الأسلحة والأنظمة العسكرية المتقدمة والقوات الأجنبية على الأرض، في بلد كان بالفعل غارقًا في الأسلحة. (في مرحلة ما خلال العامين الماضيين، انخرطت القوات المعارضة في ليبيا في أكبر حرب بطائرات بدون طيار في العالم).

في خريف عام 2019، لجأت حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، خشية سقوط طرابلس في غضون أسابيع، رسميًا إلى أنقرة طلبًا للمساعدة. كانت المساعدة التركية، مقترنة بأكبر تعبئة للجماعات المسلحة الليبية منذ ثورة 2011، هي التي قلبت المد. بعد أن تقدمت حتى بوابات طرابلس، اضطرت قوات حفتر إلى الانسحاب من غرب ليبيا بحلول يونيو 2020. ثم توقف الأعمال العدائية في وسط ليبيا، مدعومًا باتفاق وقف إطلاق النار الذي تسهله الأمم المتحدة والموقع في أكتوبر 2020، والذي لا يزال صامدا حتى اليوم.

سمح توقف الأعمال العدائية والهدوء الذي أعقب ذلك على الأرض لبعثة الأمم المتحدة بالعمل مباشرة مع الليبيين على المسارات الليبية الثلاثة التي تم إنشاؤها في يناير 2020 تحت مظلة برلين. سرعان ما أثبت الليبيون حرصهم على استعادة وكالتهم، سيادتهم، في محاولة للعمل معًا لإنقاذ ما تبقى من بلدهم المنهك”.

مسارات الحل

وتابع المقال “في استعراض لافت للروح الليبية، بقيادة ضباط الجيش الذين شكّل استمرار الوجود الأجنبي اعتداءً على كرامتهم، وافقت اللجنة العسكرية المشتركة بالإجماع في أكتوبر على وقف إطلاق النار ودعت إلى انسحاب القوات الأجنبية. دعواتهم إلى التوحيد الوطني وإحياء الهوية الليبية تسببت في خزي الطبقة السياسية للوضع الراهن.

عمل المسار الاقتصادي بهدوء وفعالية نحو توحيد المؤسسات المالية والاقتصادية الليبية السيادية. أيدوا ميزانية موحدة. – مراجعة دولية لفرعي البنك المركزي، وستنشر نتائجه في الأسابيع المقبلة. وانعقاد مجلس إدارة البنك بعد غياب خمس سنوات لتعديل سعر الصرف.

اجتمعت القوى السياسية في منتدى الحوار السياسي الليبي (LPDF)، للاتفاق في البداية على موعد الانتخابات، وفي وقت لاحق، في فبراير من هذا العام، لاختيار مسؤول تنفيذي مؤقت. لقد عملنا على ضمان عملية اختيار وتصديق شفافة للمديرين التنفيذيين تمت مشاهدتها على الهواء مباشرة من قبل ملايين الليبيين، مما أضاف شرعية محلية مهمة وشعورًا بالقبول الذي كان يفتقر إلى حد كبير في الجهود الدولية السابقة. وبعد ذلك تمت الموافقة على السلطة التنفيذية التالية، حكومة الوحدة الوطنية، بأغلبية أعضاء مجلس النواب ورحب بها المجتمع الدولي على نطاق واسع”.

تحرك مجلس الأمن

ورأى غسان سلامة وستيفاني وليامز أنه “لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به. على عكس صمتهم في عام 2019، ارتقى مجلس الأمن إلى مستوى المناسبة في 16 أبريل / نيسان، واعتمد قرار مجلس الأمن رقم 2570 الذي دعا الدول الأعضاء إلى مطالبة المقاتلين والمرتزقة الأجانب بمغادرة ليبيا والسماح بنشر فريق مراقبة وقف إطلاق النار التابع للأمم المتحدة. كما يدعو النص السلطات المعنية إلى تسهيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر 2021، ويرحب بحكومة الوحدة الوطنية الجديدة. هذا القرار هو إشارة مهمة للشعب الليبي على العزيمة والالتزام الدوليين لدعمهم في الطريق إلى الأمام”.

خطوات الحل

وقال المبعوثان السابقان أنه “على السلطات الليبية المكلفة بتسهيل الانتخابات الوطنية أن تنتبه. لقد تجاوز المجلسين – مجلس النواب الممزق والمجلس الأعلى للدولة – مدة صلاحيتهما منذ فترة طويلة. تم انتخاب الأول في عام 2014، والثاني في عام 2012. لقد تحدث الشعب الليبي مرارًا وتكرارًا، موضحًا مطالبته بإجراء انتخابات جديدة للدخول في برلمان جديد، وانتخاب ممثليهم من جديد، وانتخاب رئيس، وتجديد الشرعية الديمقراطية لمؤسساتهم. يجب على المجلسين الإسراع في إنشاء الأسس التشريعية والدستورية اللازمة لتمكين الليبيين من الذهاب إلى صناديق الاقتراع في نهاية هذا العام”.

ودعا سلامة ووليامز حكومة الوحدة الوطنية إلى احترام العقد الذي وقعته مع منتدى الحوار والشعب الليبي والمساءلة والمجتمع الدولي لاحترام خارطة الطريق التي وافق عليها المنتدى في تونس، وتتضمن إجراء انتخابات في 24 ديسمبر، وتوفير الاحتياجات الفورية للشعب الليبي، بما في ذلك الخدمات للبلديات التي تعاني من الجوع منذ فترة طويلة، وتعزيز تدابير الوقاية من COVID-19، والإصلاح العاجل لقطاع الكهرباء المنهك.

وشدد المقال على ضرورة أن يركز المجلس الرئاسي على المصالحة الوطنية وعودة النازحين والعدالة الانتقالية. كما يجب أن تكون حماية ثروة الشعب الليبي – عائدات النفط في البلاد – من خلال حوكمة فعالة وشفافة ومحاربة الفساد على جميع المستويات أولوية قصوى لئلا يفقد أولئك في هذه الحكومة، مثل أسلافهم، ثقة المحكومين.

دور المجتمع الدولي

ودعا سلامة ووليامز المجتمع الدولي إلى إرسال إشارة قوية إلى الجهات الفاعلة الداخلية الليبية، ومن بينها حفتر، مفادها أن العالم هذه المرة لن يقف مكتوف الأيدي إذا سعوا، مرة أخرى، إلى خيار عسكري. “يجب الاستمرار في استخدام الشبكة الدبلوماسية الدولية التي أنشأتها عملية برلين لتوجيه وتقييد الأطراف الليبية. ويجب على الولايات المتحدة مرة أخرى أن تلعب دورها التقليدي – باستخدام نفوذها لضمان الامتثال للنظام الدولي الراسخ والقائم على القواعد – بما في ذلك مساعدة الأمم المتحدة بنشاط في مهمتها الصعبة للحفاظ على الزخم الذي تم إنشاؤه”.

وختم سلامة ووليامز مقالهما بالقول إن “الاضطراب العالمي سمح بانقلاب عملية السلام السابقة للأمم المتحدة في ليبيا في عام 2019 ؛ يمكن أن تساعد إعادة التأكيد الصارمة والالتزام بالمعايير العالمية على ضمان أن تتمتع العملية الحالية بمصير أسعد – وهو مصير يستحقه الشعب الليبي بكل وضوح”.

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