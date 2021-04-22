المنفي ونائباه والدبيبة يناقشون مع «بلدي مصراتة» المصالحة وإجراء الانتخابات

التقى رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي وعضوي المجلس عبدالله اللافي وموسى الكوني، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبه، اليوم الخميس، بالمجلس البلدي مصراتة وحكماء وأعيان المدينة، لبحث عدد من القضايا المهمة.

وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، فإن المنفي ناقش خلال زيارته إلى مدينة مصراتة ملفات عودة المهجّرين والنازحين وملف المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية.

كما ناقش، إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 24 ديسمبر 2021 م، وذلك بحضور عدد من القيادات العسكرية والمدنية.