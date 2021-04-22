هكذا علق الزائدي على قرار رفع اسم عائشة القذافي من قائمة العقوبات الأوروبية

سلط مصطفى الزائدي، أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية الضوء على إصدار المحكمة الأوروبية حكما ببطلان العقوبات على إبنة الزعيم الليبي الراحل عائشة القذافي.

وقال الزائدي في تدوينة له بموقع “فيسبوك” “أن تصدر المحكمة الاوروبية حكما ببطلان العقوبات الظالمة الجائرة التي فرضت من قبل الدول الغربية الإستعمارية على الدكتورة عائشة معمر القذافي، ليس دليل على عدالة الغرب ونزاهة مؤسساته القضائية ، بل هو إدانة أخرى لهم لأنهم أحتاجوا إلى عقد من الزمان ليتوصلوا إلى أن القرار بلا أسانيد قانونية ولا ضوابط إخلاقية “.

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وأضاف الزائدي “أن وضع أفراد عائلة الشهيد الصائم المجاهد الأكبر معمر القذافي وقيادات النظام الجماهيري الشعبي الوطني، في قوائم عقوبات دولية يعني أن إرادة المجتمع الدولي ليست سوى إرادة الدول الاستعمارية المتغطرسة” مردفا “ذلك لا يختلف على وضع قيادات النظام وبعض أفراد أسرة القائد تحت مطالبات محكمة الجنايات الدولية المتخصصة في ملاحقة القيادات الوطنية من العالم الثالث”.

ودعا الزائدي إلى “تصعيد النضال الوطني ضد سياسة الغطرسة والظلم والاستكبار” مؤكدا أن “ذلك يفرض التشبت بالثوابت الوطنية والقيم الثورية “.