شركة “الخليج العربي”: المشير حفتر يرفض استخدام النفط للسيطرة على إرادة الشعب

اجتمع القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر بفضل الله عيسى احتيتة رئيس لجنة الإدارة لشركة الخليج العربى للنفط.

وقالت شركة الخليج العربي للنفط في بيان طالعته “الساعة 24″، إن فضل الله هنأ في بداية الاجتماع الذي عقد أمس الأربعاء في الرجمة، المشير حفتر بحلول شهر رمضان المبارك، متمنيا له الصحة وطول العمر،

وبحسب البيان، قدم احتيتة شرحا وافيا للأسباب التى أجبرت الشركة على تخفيض وإيقاف إنتاج النفط، والتى ترتكز على تردى الوضع المالى بالشركة، وعدم توفير أى مخصصات مالية أو ميزانيات منذ بداية الربع الأخير من العام الماضى 2020، لمواجهة متطلبات التتشغيل والإنتاج المستمرة بالشركة مما نتج عنه تراكم الديون وعدم القدرة على الإيفاء بالالتزامات، وتوفير قطع الغيار ومستلزمات العمل، مع حرص الشركة خلال المدة الماضية على استمرار الإنتاج والعمل على زيادته.

وأضاف احتيته: “يجب إعطاء تولوية للشركات الوطنية وموضوع حجب الإيرادات يجب أن يطرح من جديد، والشركة لن تباشر عملياتها طالما هناك مديونية واجبة السداد للمقاولين”.

وعلق المشير حفتر قائلا إن “النفط الليبي ثروة الأجيال ويجب استثمار إيراداته في قطاع النفط الحيوي والحفاظ على البنية التحتية”.

ووفق البيان، فإن المشير حفتر أكد أن “القيادة العامة تقف جنب إلى جانب الشركات الوطنية، وأن مسألة إيقاف الإنتاج لأسباب فنية تقررها الشركة ولا يمكن لأحد أن يفرض إرداته على الشركات الوطنية، وهذه رسالة واضحة لكل من يحاول اعتبار النفط أداة للسيطرة على إرادة الشعوب”.