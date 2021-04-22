المبعوث الأممي يجري محادثات مع مسؤولين دوليين لحشد الدعم لعملية السلام في ليبيا

قالت البعثة الأممية للدعم في ليبيا إن المبعوث الأممي يان كوبيش أجرى مباحثات على مدى الأيام الثلاثة الماضية مع عدد من المسؤولين الدوليين «في سياق جهوده لتحشيد الدعم لعملية السلام في ليبيا».

وحسب بيان صادر عن البعثة، «استقبل المبعوث الخاص في 19 أبريل في جنيف نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، وأجرى محادثات هاتفية منفصلة مع مستشار وزارة الخارجية الأميركية، ديريك شوليت، ونائب وزير الخارجية التركي، سادات أونال. ومكالمة هاتفية مع نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف في 17 أبريل.

واختتم المبعوث الأممي، في وقت سابق اليوم الخميس، زيارة إلى بيرن بسويسرا التقى خلالها المسؤولين السويسريين؛ لمناقشة سبل مساعدة الشعب الليبي والسلطات الليبية أثناء انتقال البلاد نحو مرحلة ديمقراطية مستقرة مزدهرة تصون وحدة ليبيا وسيادتها.

اقرأ أيضا: كوبيش والمستشار الاتحادي السويسري: «الأولوية للانتخابات»

وتركزت المناقشات على «قضية المهاجرين واللاجئين والمحتجزين والنازحين واحترام حقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي الإنساني. كما ناقش مع ديفيد هارلاند، المدير التنفيذي لمركز الحوار الإنساني، ورام مانيكالينغام، مدير المجموعة الاستشارية للحوار، مجالات وطرائق التعاون المحتمل»، وفق البعثة الأممية.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا