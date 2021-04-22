برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ينهي صيانة مدرسة طلائع النصر بسرت

سلم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مدرسة طلائع النصر للتعليم الاساسي بسرت الى مراقبة تعليم بالبلدية بعد الانتهاء من صيانة 24 فصلا دراسيا عن طريق شركة المسارب للمقاولات والصيانة.

وقال الناطق الرسمي للمجلس التسييري سرت محمد الاميل إن أعمال الصيانة استغرقت أربعة أشهر تمت خلالها صيانة كافة الفصول الدراسية والمرافق المدرسية والادارية واعمال طلاء وكهرباء وسباكة ومواد صحية ومكيفات واقامة ملعب رياضي معشب بساحة المدرسة ومظلة للطابور الصباحي.

وتم تسليم المؤسسة التي تعتبر من أقدم المؤسسات التعليمية بسرت بحضور مراقب التعليم بالبلدية مفتاح عبدالكافي ومدير مدرسة طلائع النصر جمعة المبروك والقذافي البطي منسق مشروعات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في بلدية سرت.

وأوضح الأميل أن تكلفة أعمال الصيانة تعادل بالدينار الليبي تقريبا مليون دينار ، مشيرا إلى أن القيمة المخصصة للصرف على أعمال تنفيد مشروعات الصيانة بسرت ضمن صندوق دعم الاستقرار فى ليبيا التابع لبرنامج الامم المتحدة الانمائي فى بلدية سرت أكثر من سبعة مليون وستمائة ألف دولار صرف منها قرابة 65 بالمائة حتى الآن.