فرنسا وإيطاليا تطالبان بانسحاب القوات الأجنبية من ليبيا

ليبيا – أعلنت فرنسا وإيطاليا الأربعاء، عن دعمهما للعملية السياسية في ليبيا، وطالبتا بانسحاب القوات الأجنبية.

فرنسا وإيطاليا وفي بيان مشترك لهما وفقاً لما نقلته وكالة “الأناضول “التركية قالتا إنهما ستدعم العملية السياسية في ليبيا وتطالبان بخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من هناك.

ومنذ سنوات، تعاني ليبيا، صراعا مسلحا، فبدعم من دول عربية وغربية، تنازع مليشيا حفتر، الحكومة المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

كما تطرق البيان إلى ضرورة الحفاظ على استقرار تشاد، وعدم تأثيرها على دول الجوار.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية