المحجوب: لجنة 5+5 تبحث الأحد آلية فتح الطريق الساحلي وعملية إخلاء القوات الأجنبية

ليبيا – قال مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني اللواء خالد المحجوب اليوم الخميس إن اللجنة العسكرية “5+5” ستعقد اجتماعًا يوم الأحد المقبل بمدينة سرت، لبحث آلية فتح الطريق الساحلي وعملية إخلاء القوات الأجنبية.

المحجوب وفي تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية أشار إلى أن اللجنة العسكرية 5+5 ستعقد اجتماعًا يوم الأحد في مدينة سرت، لمواصلة تنفيذ مقرراتها وعلى جدول أعمالها فتح الطريق الساحلي الرئيس، وعملية انسحاب القوات الأجنبية من الأراضي الليبية.

وأكد أن اللجنة العسكرية ستضع برنامج العمل لتنفيذ كل النقاط الواردة في اتفاق جنيف.

المحجوب أضاف أن الاتحاد الأوروبي أبدى في بيان له منذ يومين استعداده لتقديم الدعم الفني اللازم والمعدات التي تحتاجها لجنة 5+5 لعمل المراقبين الدوليين والترتيبات الأمنية.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية