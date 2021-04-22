وزير الصحة يشدد على جودة الخدمات المقدمة للمرضى

ضمن خطط وزارة الصحة وأهدافها الواضحة ورؤيتها المستقبلية لتحقيق التطوير الهادف إلى الوصول لأعلى جودة من الخدمات الطبية المقدمة للمواطن، ونظراً للتطورات المتسارعة الذي شهده مجال التقنية والمعلومات والإتصالات، وتأثيره المباشر على نمط الحياة بشتى مجالاتها ومنها أنماط الحياة الصحية.

ومن هذا المنطلق اجتمع مساء يوم الأربعاء الموافق 21 أبريل 2021م؛ وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الأستاذ الدكتور علي الزناتي مع مندوبي الشركات الرائدة وعلى رأسهم شركة هواوي للاتصالات والتقنية والتكنولوجيا ويمثلها المدير العام وذلك لمناقشة آلية تطوير النظام الصحي وتحويل وزارة الصحة إلى وزارة ذكية، وذلك من أجل تكوين منظومة رقمية وطنية موحدة تخدم القطاع الصحي.

ويهدف هذا النظام الصحي المتطور إلى ربط كافة المؤسسات الصحية العامة بمنظومة موحدة، وربط بيانات جميع المرضى بملف صحي الكتروني موحد ركيزته المعرّفية هو الرقم الوطني وينبثق منه الملف الشخصي للمريض، والذي يحوي على البيانات الطبية لكل مريض، وإتاحة نقل هذه البيانات إلكترونياً ولحظياً عن طريق شبكة مرتبطة بكافة المؤسسات، كما تشمل المنظومة مفهوم نشر وتبادل المعلومات والخبرات الطبية بين اختصاصي المجال، والمجال التوعوي التثقيفي، ومجال إدارة شؤون العاملين بالقطاع، وإدارة قطاع الصحي العام بمختلف خدماته الصحية على المستوى الوطني.

ومن أهم مميزات النظام هو اختصار الوقت والجهد، حماية خصوصية المريض، تكافل شامل لجميع القطاعات، تسهيل التواصل والتعاون وتبادل المعارف والخبرات بين العناصر العاملين.