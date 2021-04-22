القريو يقدم أوراق اعتماده قنصلا عامًا لوزارة الخارجية التونسية

تونس 22 أبريل 2021 (وال) -قدم قنصل ليبيا العام لدى تونس، السيد فاضل القريو، أوراق اعتماده صباح اليوم في العاصمة التونسية، إلى مدير المراسم والتشريفات الدبلوماسية السيد “زهير أبوراس” بوزارة الخارجية.

وخلال المراسم تم تقديم وثيقة الاعتماد الرئاسية والمقدمة للسيد “القريو” من فخامة رئيس الجمهورية التونسية السيد “قيس سعيد”.

وبعد مراسم الاعتماد عقد اجتماع ثنائي حضره السيد “أبوراس”، ومدير إدارة الشؤون القنصلية السيد “ناصر الصيد”.

ومن جانبه وجه السيد “القريو” الشكر إلى تونس الشقيقة حكومة وشعبا، على ما قدمته للشعب الليبي خلال السنوات الماضية، من دعم ومساندة في ظل الظروف التي تمر به ليبيا.

كما أكد على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، وحرصه على تطوير العمل القنصلي، و تسهيل الإجراءات والمعاملات للمواطنين، والعمل على تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الدولتين، مما يعزز روابط الأخوة بينهما.( وال ـ تونس) س خ

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